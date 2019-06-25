 Цены на нефть опустились ниже $65 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,32 за баррель, это на $0,54 (0,83%) ниже уровня закрытия торгов в понедельник. За предыдущую торговую сессию Brent подешевела на $0,34 (0,52%), до $64,86 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались у $57,34 за баррель, это на $0,56 (0,97%) ниже уровня закрытия понедельника. За торги предыдущего дня контракт подорожал на $0,47 (0,82%), до $57,9 за баррель.

24 июня президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи и пообещал новые ограничительные меры в отношении окружения аятоллы.

"Последствия новых мер Вашингтона в отношении Тегерана, вероятно, будут ограниченными для нефтяного рынка, поскольку действующие санкции Штатов фактически полностью свели на нет поставки иранской нефти", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер. По словам эксперта, в центре внимания рынка остается ситуация вокруг Ормузского пролива, "поскольку Иран способен, по крайней мере, на некоторое время, спровоцировать перебои в поставках нефти из региона" (цитата по MarketWatch).

Внимание трейдеров также направлено на предстоящую встречу государств ОПЕК+, намеченную на 1-2 июля.