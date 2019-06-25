 Китай отказывается покупать грязную российскую нефть

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Более 1 миллиона тонн грязной нефти на сумму около $500 миллионов остаются без покупателя, зигзагами направляясь то в Европу, то в Азию.

В Китае покупатели отказались брать грязную российскую нефть, тем самым заставляя трейдера Vitol отправить нефть обратно в Европу.

Ранее о таком решении Китая не сообщалось.

Грязную нефть предлагают по $10 - $20 за баррель, при этом обычные цены на нефть составляются около $65 за баррель. Но все равно покупателей на грязную нефть нет.

"Я не готов рисковать нашим оборудованием ради дешевой нефти", - сказал трейдер с нефтеперерабатывающего завода в Северной Азии.

Покупатели грязной нефти также заплатили миллионы долларов за простой суден, так как танкеры стоят с грязной нефтью, что не позволяет судовладельцам отправлять их в новые рейсы.

Россия пообещала выплатить компенсацию покупателям после подачи претензий после продажи. "Проблема в том, что эту нефть часто невозможно продать. Так как я могу подать иск?", - сказал российский покупатель нефти.

"Иногда возникает ощущение, что Россия ушла от этого вопроса. Была встреча с покупателями в начале июня. С тех пор мы не общались", - сказал другой крупный покупатель российской нефти.

Минэнерго России и компания "Транснефть" не ответили на запрос о комментариях.

Россия надеялась, что Китай и Индия заберут большую часть грязной нефти – не менее 800 тысяч тонн. Этот объем нефти начали транспортировать из Европы в Азию, но планы так и не были выполнены.

Пять источников издания заявили, что таможенные органы Китая сказали покупателям не брать сырую нефть с содержанием органического хлорида, превышающим российский стандарт в 10 частей на миллион. Некоторые грузы имели целых 100-200 промилле. Власти от комментариев отказались.

Танкер с грязной нефтью, который зафрахтовал Vitol, находился в Суэцком канале около месяца, ожидая покупки сырья независимым китайским трейдером. Но сделка отменилась и судно направляется назад в Европу.

Другой танкер Vitol, перевозивший 140 тысяч тонн грязной российской нефти, был первоначально приобретен китайским независимым переработчиком Bora Group для своего материкового завода в Даляне, но в настоящее время направляется на хранение около Малакки.

Другой танкер с 270 тысячью тонн российской нефти также отправился в Сингапур вместо Китая.

Пока только в Китай было отправлено 2 миллиона баррелей российской грязной нефти, потому что китайская компания купила ее в начале апреля до того, как стало известно о загрязнении.

В Европе ограниченное число покупателей осмелились переработать российскую нефть, в том числе испанская Repsol, шведская Preem и финская Neste Oil, по данным трейдеров и данных Refinitiv Eikon. По оценкам, они взяли 600 тысяч тонн нефти.