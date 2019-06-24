 "Укрзализныця" повысит зарплаты работникам на 10% с 1 июля

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Практически 1,5 млрд грн выделяем на повышение заработной платы железнодорожникам. Это решение приняли правлением сегодня, и оно вступает в действие уже с 1 июля. На 10% повышаем оклады и часовые тарифные ставки более 250 тысячам работников", – сообщил Кравцов.

Глава компании отметил, что повышение зарплат не коснется руководства "Укрзализныци" (менеджмента компании, руководителей направлений, производственных подразделений и их заместителей).

Кравцов отметил, что сейчас средняя зарплата в компании составляет около 10,5 тыс. грн, что выше средней по Украине на 20%.

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