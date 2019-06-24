 США назвали реформирование "Нафтогаза" условием финансирования закупки газа на зиму

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по энергетическим вопросам Кент Логсдон, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Во время встречи с (руководством, – ред.) "Нафтогаза Украины" главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента по вопросам энергоресурсов Кент Логсдон обсудил текущую техническую помощь США Украине для увеличения добычи и улучшения корпоративного управления, и отметил важность продолжения реформ для обеспечения финансирования закупок газа", – сказано в сообщении.

Логсдон также обсудил сотрудничество по продвижению реформ в области энергетики и помощи обеспечении потребностей Украины с отопления в зимний период 2019-2020 годов во время встреч с украинскими должностными лицами.

В частности, в ходе этих встреч представитель Госдепа подчеркнул важность продолжения реформирования энергосектора путем преодоления коррупции и усиления реформы корпоративного управления в госкомпаниях.

Логсдон также подчеркнул, что США выступают против проекта газопровода "Северный поток-2" и второй ветки "Турецкого" потока, которые могут угрожать европейской и украинской энергетической безопасности.

Он также провел встречи с представителями Всемирного банка и ЕС, в ходе которых Логсдон подчеркнул готовность США поддерживать программы энергетических реформ в Украине вместе с международными партнерами, отмечается в сообщении посольства США.

Как сообщалось, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах компании необходимо найти $1 млрд.

Министр энергетики США Рик Перри в мае отмечал, что США рассматривают разные варианты помощи в финансировании закупки газа "Нафтогазом Украины.

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