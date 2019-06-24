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 ТЭС и ТЭЦ сократили потребление угля с начала года на 5,5%

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-апреле 2019 года снизили потребление угля на 5,5% (на 516,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 8,86 млн тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в апреле 2019 года потребление угля ТЭС и ТЭЦ снизилось на 2,1% (на 42,3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 1,95 млн тонн.

Потребление энергетических марок углей ТЭС и ТЭЦ страны в 2018 году увеличилось на 5,7% (на 1,41 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 26,22 млн тонн.

Использование газового угля возросло на 11,1% (на 2,07 млн тонн) – до 20,81 млн тонн, тогда как антрацита – снизилось на 11% (на 665,6 тыс. тонн) – до 5,41 млн тонн.

Доля использования антрацита в общем объеме потребляемого тепловой генерацией угля в 2018 году составила 20,6% против 24,5% – в 2017 году и 40,9% – в 2016, газовой группы – 79,4%, 75,5% и 59,1% соответственно.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133974
 
 
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