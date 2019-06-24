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 Украинская авиакомпания анонсировала запуск прямых рейсов на Кубу

Авиакомпания Azur Air Ukraine начнет выполнять полеты в курортный город Варадеро на острове Куба совместно в туроператором ANEX Tour.

Об этом гендиректор Azur Air Ukraine Карен Антонов сообщил отраслевому изданию avianews.com, передает БизнесЦензор.

Согласно данным системы бронирования туроператора, полеты будут выполняться из Киева с 25 октября 2019 года по 10 апреля 2020 года один раз в 10 дней.

Azur Air Ukraine уже подала в Госавиаслужбу заявку на получение прав на выполнение регулярных рейсов Киев-Варадеро с 1 июля 2019 года с частотой два раза в неделю. Запрос авиакомпании комиссия регулятора рассмотрит на своем заседании 27 июня.

Также авиакомпания попросила предоставить ей возможность совершать регулярные рейсы из Одессы в Даламан, Бодрум, из Львова в Бондрум, из Харькова в Бодрум, Анталью, из Киева в Ла-Роману и Бангкок.

Как отмечает издание, в парке Azur Air Ukraine есть несколько Boeing 767-300ER, дальность которых позволяет совершать полеты из Киева на Кубу без выполнения промежуточной посадки на дозаправку.

Напомним, в настоящее время прямое авиасообщение между Украиной и Кубой отсутствует.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133973
 
 
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