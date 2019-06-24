 Боголюбов получил вид на жительство в Украине

Об этом Боголюбов заявил в комментарии LB.ua, передает БизнесЦензор.

"Полное вранье! Сегодня у меня есть разрешение на постоянное проживание в Украине – именно за ним я обращался в Миграционную службу", – сказал бизнесмен, комментируя сообщения СМИ о его планах получить украинское гражданство.

При этом он подтвердил, что ранее отказался от украинского гражданства.

"На самом деле, я действительно написал отказ от украинского гражданства, но не 15 лет тому, а весной 2017 года. Летом меня – согласно моему заявлению – его лишили. Сегодня, конечно, я жалею об этом поступке. Тем не менее, после обращения в Миграционную службу, мне выдали разрешение на постоянное проживание в Украине, я получил его в пятницу", – резюмировал Боголюбов, акцентировав также, что пока за восстановлением украинского гражданства не обращался, но не исключает, что сделает это в будущем.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, гражданином какой страны он является, Боголюбов сказал, что сегодня у него британский паспорт.

"Учитывая, что у меня британские документы, находиться на территории Украины безвыездно я могу лишь 90 дней. Поэтому-то я и пошел в Миграционную службу, чтобы попросить разрешение на постоянное проживание – чтоб чувствовать себя спокойно и не считать дни", – добавил Боголюбов.

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Как сообщалось, по данным ZN.ua, переезд Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Украину может быть связан с попыткой избежать в будущем экстрадиции в США, где их обвиняют в нанесении убытков "Приватбанку" и легализации сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре и незаконном обогащении.

Кроме этого, Коломойскому и Боголюбову вменяют нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), предусматривающего расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан для того, чтобы судить лидеров синдикатов и ОПГ, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания.

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