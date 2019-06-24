 Рост промышленного производства в мае замедлился до 1,6%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в мае 2019 года к маю 2018 года также возросло на 0,6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в мае снизилось на 0,5% и с учетом сезонного фактора также снизилось на 0,9%.

В целом по итогам первых пяти месяцев 2019 года рост промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,9%.

В перерабатывающей промышленности в мае 2019 года к маю 2018 года рост составил 1,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,3%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха отмечается падение на 2,5%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в апреле 2019 года выросло на 5,2% по сравнению с апрелем 2018 года.

Промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре 2018 года к декабрю 2017 года снижение составило 3,5%.

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