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Все про:законопроект (657) Минздрав (308) сигареты (110) табак (85)

 Минздрав предложил запретить продажу ароматизированных сигарет

Министерство здравоохранения подготовило законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака)".

Соответствующий проект закона обнародован на сайте Минздрава, передает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к документу, он разработан во исполнение Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, который предусматривает имплементацию Директивы 2014/40/ЕС.

Эта Директива предусматривает новые правила маркировки табачных изделий, а именно увеличение размера изображений и их ежегодную ротацию; введение определения и регулирования электронных сигарет, заправочных контейнеров и травяных изделий, которые предназначенных для курения, которое сейчас отсутствует в действующем законодательстве.

Также вводится запрет использования вкусовых добавок к табачным изделиям и снижены допустимые нормы содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты до 1 мг никотина, 10 мг смолы и 10 мг монооксида углерода.

Кроме того, Директивой установлено введение отчетности по ингредиентам и добавкам к табачным изделиям.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133958
 
 
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