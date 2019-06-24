 Минздрав предложил запретить продажу ароматизированных сигарет

Соответствующий проект закона обнародован на сайте Минздрава, передает БизнесЦензор.

Согласно пояснительной записке к документу, он разработан во исполнение Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, который предусматривает имплементацию Директивы 2014/40/ЕС.

Эта Директива предусматривает новые правила маркировки табачных изделий, а именно увеличение размера изображений и их ежегодную ротацию; введение определения и регулирования электронных сигарет, заправочных контейнеров и травяных изделий, которые предназначенных для курения, которое сейчас отсутствует в действующем законодательстве.

Также вводится запрет использования вкусовых добавок к табачным изделиям и снижены допустимые нормы содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты до 1 мг никотина, 10 мг смолы и 10 мг монооксида углерода.

Кроме того, Директивой установлено введение отчетности по ингредиентам и добавкам к табачным изделиям.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram