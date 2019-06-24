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 Хозсуд Киева решил вернуть гостиницу "Лыбидь" прежнему собственнику

Хозяйственный суд Киева 24 июня принял решение истребовать гостиничный комплекс "Лыбидь", находящийся в управлении сети Premier Hotels and Resorts, из владения ООО "Хотел проперти" и передать прежнему собственнику – ОАО "Гостиничный комплекс "Лыбидь" (оба – Киев).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Помещение гостиницы "Лыбидь" в Киеве площадью более 15 тыс. кв. м возвращено законному владельцу. Судья Чеберяк П.П. признал незаконным обращение взыскания на предмет ипотеки, которое состоялось во внесудебном порядке в сентябре 2015 года, таким образом, были отменены все дальнейшие регистрационные и нотариальные действия с имуществом. Также суд постановил истребовать гостиничный комплекс из незаконного владения ООО "Хотел проперти", – говорится в сообщении юридической фирмы Ario Law Firm, защищающей права ОАО "Отельный комплекс "Лыбидь".

По словам старшего партнера Ario Law Firm Юлиана Хорунжего, приведенным в сообщении, соответствующее решение хозсуда уже вступило в законную силу.

"Это первое, по сути, решение с 2015 года, с которого продолжались ряд судебных процессов по защите интересов законного владельца гостиничного комплекса, в частности, об отмене незаконных регистрационных действий частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Чорней В.В., незаконность которых ранее уже было подтверждено Министерством юстиции", – отметил Хорунжий.

Он подчеркнул, что суд рассмотрел все представленные сторонами документы по делу, подробно исследовал обстоятельства, и "обоснованно пришел к выводу о незаконности оспариваемых действий, которые привели к потере имущества законным владельцем ОАО "Гостиничный комплекс "Лыбидь".

Как сообщалось, Хозсуд Киева в марте 2016 года принял решение выселить ПАО "Переходной банк "РВС банк" из помещения гостиничного комплекса "Лыбидь" и передать его в распоряжение ООО "Хотел Проперти". Верховный суд Украины, а также Высший хозяйственный суд Украины и Киевский апелляционный суд подтвердили решение Хозсуда Киева, согласно которому в счет погашения задолженности обращено взыскание по ипотечным кредитным договорам путем признания за банком права собственности на предмет ипотеки в виде ГК "Лыбидь".

ООО "Хотел Проперти" зарегистрировано 30 октября 2015 года. Основным видом деятельности является деятельность гостиниц и похожих мест проживания.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 24 июня 2019 года, собственником является компания "Каринза Инвестмент Лтд." (Виргинские острова), конечным бенефициаром указан Гутилис Улдис (Латвия).

Уставный капитал ООО "Хотел Проперти" составляет 1 тыс. грн.

Гостиница "Лыбидь" построена в 1970 году.

Предприятие преобразовано в ОАО в 1994 году. Номерной фонд 17-этажной гостиницы насчитывает 273 номера.

Как сообщалось, в начале 2019 года отельная сеть Premier Hotels and Resorts (Киев) ввела в эксплуатацию после реконструкции 20 номеров на седьмом этаже гостиницы Premier Hotel Lybid, в частности, 18 номеров категории "премьер бизнес" и два номера "люкс бизнес".

Также гостиница располагает тремя конференц-залами "Славянский" (вместимость 120 человек), "Ладья" и "Панорама".

Основным собственником гостиницы, согласно данным НКЦБФР, по состоянию на третий квартал 2013 года являлось ООО "Город "Славы" (Киев), которое владело 11,5% акций ПАО.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133950
 
 
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