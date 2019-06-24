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 SpaceX отправит в космос прах 152 человек

Американская компания SpaceX запустит ракету-носитель Falcon Heavy с научным оборудованием NASA и прахом 152 человек на борту. Запуск состоится 24 июня в 23:30 по восточному времени (25 июня, 7:30 по киевскому времени).

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на  Business Insider, передает БизнесЦензор.

На орбиту планируется вывести 24 спутника. Стальные капсулы с останками будут помещены в один из спутников.

За доставку праха отвечает компания Celestis Memorial Spaceflights, ранее уже отправлявшая в космос останки актера "Звездного пути" Джеймса "Скотти" Дохана, геолога Юджина Шумейкера и других. Стоимость услуги составляет $5 тыс. за один грамм веса.

Ранее SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 мини-спутников для создания глобального интернета. Все они успешно подключились к интернету.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133945
 
 
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