 SpaceX отправит в космос прах 152 человек

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Business Insider, передает БизнесЦензор.

На орбиту планируется вывести 24 спутника. Стальные капсулы с останками будут помещены в один из спутников.

За доставку праха отвечает компания Celestis Memorial Spaceflights, ранее уже отправлявшая в космос останки актера "Звездного пути" Джеймса "Скотти" Дохана, геолога Юджина Шумейкера и других. Стоимость услуги составляет $5 тыс. за один грамм веса.

Ранее SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 мини-спутников для создания глобального интернета. Все они успешно подключились к интернету.

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