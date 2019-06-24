 Столичные спасатели закупили автолестницы по 16 миллионов за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году поставят три пожарные телескопические подъемники АПТ-30 на базе шасси Ford Truck 1833 4×2 Евро-5 2018-2019 годов выпуска с совмещенной лестницой с высотой подъема 30 метров и лафетным стволом Arkon StreamMaster 3480 по 16,47 млн грн за штуку.

Гарантийный срок на подъемники составляет 2 года, а на пакет колен – 5 лет.

Договором предусмотрен аванс в размере до 85% стоимости заказа, согласно постановлению Кабмина от 23 апреля 2014 года №117.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 50 млн грн.

Владельцами "Титала" являются киевлянин Павел Брицко и Петр Брицко, профессор кафедры истории Украины Черновицкого национального университета. Эта фирма была учредителем ООО "Дозор" вместе с "Благотворительным фондом содействия государственной пожарной охране города Киева" Игоря Немировского и Анатолия Косара. Последний в 2003-2006 годах работал начальником Главного управления Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в г. Киеве. Связанные с его родственниками фирмы получили лицензии ГосЧС на посреднические услуги по передаче тревожных сигналов о пожаре. С 2010 года он возглавлял Управление экологической политики и техногенной безопасности Секретариата Кабмина.

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Единственным допущенным конкурентом было ООО "Промышленная компания "Пожмашина", причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

"Пожмашина" зарегистрирована в Прилуках Черниговской области на созданную в 2017 году фирму "Гартек Групп Лтд" (Великобритания). Конечным бенефициаром является владелец Gartech Group Ltd Сергей Аверьянов – депутат Черниговского облсовета от Радикальной партии Олега Ляшко. С июня 2015 по май 2016 года Аверьянов работал первым заместителем нынешнего главы ГосЧС Николая Чечеткина. Его помещения обыскивали в 2016 году в связи с тендером на поставку пожарной техники, однако дело не попало в суд.

Директором "Пожмашины" является Олег Борщ, который в 2015 году шел в Черниговский облсовет от Радикальной партии, а подписантом – Валерий Иващенко, депутат Прилукского райсовета от той же партии.

Еще четыре компании не допустили к аукциону. Так, ООО "Укрспецавтоинвест" не подтвердило документально опыт поставки пожарно-спасательной техники. ООО "Киевский Республиканский Автоцентр" не предоставил детальное описание подъемников, которые имели длину 9,65 м вместо максимум 9,5 м и двигатель мощностью 278 л. с. вместо не менее 320 л. с.

СООО "Завод современной пожарной техники" (Беларусь) не принесло гарантийное письмо, договор или иной документ от производителя, представителя, дистрибьютору в подтверждение возможности поставки.

Компания THG Technik Handels Gesellschaft AG (Швейцария) не предоставила форму тендерного предложения и не смогла опровергнуть это в АМКУ.

Ранее ДочП "ТШГ АГ Украина" жаловалось в АМКУ на отсутствие порядка расчета цены для иностранных участников и требование предоставления при поставке норм расхода топлива от ГП "ГосавтотрансНИИпроект", подача документов на которые для иностранных участников тоже не прописана. Однако жалобу ДочП оплатила материнская компания, поэтому ее не удовлетворили.

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