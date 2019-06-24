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Все про:суд (1853) Онищенко Александр (154) Апелляционный суд (49) ГФС (1314) Насиров (283)

 Апелляционный суд снял ответственность с Насирова за налоговые рассрочки для фирм Онищенко

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек по уплате налогов компаниям Александра Онищенко фактически переносится с бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций.

Такое решению 24 июня приняла тройка судей апелляционного суда в составе Андрея Паринова (председатель), Александра Беспалова и Наталья Литвин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Решение Окружного админсуда в ноябре 2017 года приняла тройка судей в составе Евгения Аблова (председатель), Павла Григоровича и Игоря Смолия. Как отмечает издание, дело было распределено на эту тройку судей с нарушениями.

Судьи апелляционной инстанции решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, по мнению суда, он не был обязан анализировать финансовое состояние фирм, которым предоставлялась рассрочка.

Также суд решил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных налоговых инспекций и избежать наказания. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными инспекциями.

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Как сообщалось, в начале марта суд по собственной инициативе уменьшил размер залога экс-главе Госфискальной службы Украины Роману Насирову со 100 млн гривен до 36 млн гривен, а затем отказался обязать экс-чиновника сдать паспорта для выезда за границу, которые он смог вернуть благодаря несвоевременному рассмотрению судом продления этого обязательства.

Напомним, Кабинет министров уволил отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова с занимаемой должности распоряжением №35-р от 31 января 2018 года.

Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС еще в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн.

Напомним, в начале ноября 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утвердила и вручила главе ГФС Роману Насирову и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления.

7 марта суд арестовал главу ГФС Романа Насирова и установил залог 100 млн грн, который была внесен женой и тестем Насирова 16 марта, после чего задержанный вышел на свободу.

Детективы НАБУ задержали Насирова вечером 2 марта 2017 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В частности, Насирова подозревают в нанесении убытков государству в размере 2 млрд грн в рамках так называемых "газовых схем" беглого нардепа Александра Онищенко.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133938
 
 
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Если коротко то вину переложили на мелких инспекторов из налоговой.
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Не того ожидал народ от Зеленского, весь мусор обратно потянулся в Украину, суды ожили, заработали по заветам Виктора Федоровича.
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ЗЕЛИК ЛИЧНО ДОЛЖЕН ПОСАДИТЬ НАСИРОВА? Апелляционный суд снял ответственность с Насирова за налоговые рассрочки для фирм Онищенко - Цензор.НЕТ 3737 ПОКА ЮГИК ПЛОТНО ПРИКЛЕИЛСЯ СРАКОЙ В КРЕСЛО - НИКАКИХ ПОСАДОК НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
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так вот,как выглядит "борьба с коррупцией по Зеленски"?
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БОРЬБА МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ ТОГДА, КОГДА БУДУТ САБОТАЖНИКИ (ЛЮДИ ПОДОБНЫЕ ТЕБЕ) ВЫКИНУТЫ НАХЙ В МУСОРКУ. ПОКА ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО - "МАЕМО ТЕ ЩО МАЕМО". НО ИЮЛЬ-АВГУСТ УЖЕ ПОКАЖЕТ КТО ГДЕ СРАЛ, И ЕСЛИ ДО КОНЦА ОСЕНИ НЕ БУДЕТ КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОСАДОК - Я НЕ ТЫ, СОЕВОЕ, И БУДУ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ, КТО СПРОСИТ "КАКОГО Х...?"
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А на кого переложат ответственность инспектора,интересно? Найдут кого нибудь со спарвкой наверно.
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Я думаю, что мы еще вернемся к этому вопросу, когда власть перейдет в другие руки. Апелляционный суд снял ответственность с Насирова за налоговые рассрочки для фирм Онищенко - Цензор.НЕТ 2106
Береги руку, Сеня!
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Апелляционный суд снял ответственность с Насирова за налоговые рассрочки для фирм Онищенко.

То есть в бюджет не поступило от налоговой "рассрочки" 2 млрд грн (и то это то что только нашли), потому, что не уплатил Онищенко, а добро дал на это Насиров.
Как так получается Денег нет и никто в этом не виноват.
Я понимаю деньги были бы тогда ни кто не виноват?
А кто ж тогда виноват?
Виноват всегда тот , кто возмещает , а возмещение за не уплаченные налоги идет из бюджета, так что налоги можно не платить?налоги судья отменил.
Можно , не платить, ели это касается Онищенко, Насирова и судьи, .
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БизнесЦензорНовостиКоррупцияАпелляционный суд снял ответственность с Насирова за налоговые рассрочки для фирм Онищенко
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