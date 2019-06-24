Апелляционный суд снял ответственность с Насирова за налоговые рассрочки для фирм Онищенко.

Такое решению 24 июня приняла тройка судей апелляционного суда в составе Андрея Паринова (председатель), Александра Беспалова и Наталья Литвин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Решение Окружного админсуда в ноябре 2017 года приняла тройка судей в составе Евгения Аблова (председатель), Павла Григоровича и Игоря Смолия. Как отмечает издание, дело было распределено на эту тройку судей с нарушениями.

Судьи апелляционной инстанции решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, по мнению суда, он не был обязан анализировать финансовое состояние фирм, которым предоставлялась рассрочка.

Также суд решил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных налоговых инспекций и избежать наказания. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными инспекциями.

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Как сообщалось, в начале марта суд по собственной инициативе уменьшил размер залога экс-главе Госфискальной службы Украины Роману Насирову со 100 млн гривен до 36 млн гривен, а затем отказался обязать экс-чиновника сдать паспорта для выезда за границу, которые он смог вернуть благодаря несвоевременному рассмотрению судом продления этого обязательства.

Напомним, Кабинет министров уволил отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова с занимаемой должности распоряжением №35-р от 31 января 2018 года.

Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС еще в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн.

Напомним, в начале ноября 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утвердила и вручила главе ГФС Роману Насирову и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления.

7 марта суд арестовал главу ГФС Романа Насирова и установил залог 100 млн грн, который была внесен женой и тестем Насирова 16 марта, после чего задержанный вышел на свободу.

Детективы НАБУ задержали Насирова вечером 2 марта 2017 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В частности, Насирова подозревают в нанесении убытков государству в размере 2 млрд грн в рамках так называемых "газовых схем" беглого нардепа Александра Онищенко.

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