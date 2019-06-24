 Минрегион запретил строительство депо для поездов метрополитена возле жилых домов

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Сегодня действующими строительными нормами метрополитенов размещение электродепо и других производственных зданий при строительстве новых линий и станций никак не ограничено. Как следствие – в основном эти производственные зоны размещаются в разных районах города, что создает неудобства для жителей, проживающих рядом, – шум, вибрация, влияние электромагнитных полей, ухудшение экологии", – отметил заместитель министра.

"Поэтому в новых ГСН было четко определено, что электродепо и другие производственные здания метрополитенов должны располагаться только в промышленных зонах городов. А планирование новых веток и станций должно обязательно соответствовать актуальной градостроительной документации – генпланам и детальным планам территорий", – сказал Парцхаладзе.

по словам чиновника, сегодня на одну линию метро в среднем приходится 1-2 электродепо в зависимости от длины этой линии. Если, например, она составляет до 20 км, то необходимо предусматривать одно электродепо. Если более 20 км или находится на пересечении водоемов – два электродепо, если более 40 км – три электродепо.

Кроме этого, следует придерживаться определенного расстояния от крайних парковых путей электродепо и путей служебно-соединительных ветвей до жилой застройки – не менее 100 м.

Норма касается нового строительства линий и станций метро.

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