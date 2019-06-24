 Еврокомиссия обнаружила отличия в качестве одинаковых продуктов в разных странах ЕС

Еврокомиссия 24 июня опубликовала результаты исследования почти 1400 пищевых продуктов, проведенного в 19 странах ЕС по единой методологии и призванного выявить двойные стандарты качества, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным исследования, выявлено, что 9% сравниваемых продуктов различаются по составу, хотя их упаковка совершенно идентична. Еще 22% продуктов с отличающимся составом имели схожую упаковку. Исследование не показало устойчивой закономерности по географическому принципу, то есть между Западом и Востоком ЕС.

"Некоторые граждане ЕС считают, что покупаемые ими брендовые продукты питания отличаются и, возможно, даже хуже, чем те, которые в продаже в других странах (ЕС)", – заявил, комментируя исследование, комиссар ЕС по образованию, культуре, молодежи и спорту Тибор Наврачич, в ведении которого находится Объединенный исследовательский центр.

"Результаты исследования неоднозначны. Хотя я рад, что не обнаружилось признаков разрыва стандартов качества фирменных продуктов между Востоком и Западом, но обеспокоен тем, что до трети протестированных продуктов имеют разные составы, хотя и продаются под одинаковыми или схожими брендами", – также отметил Наврачич.

"На едином европейском рынке не будет двойных стандартов качества. Благодаря новым законам, которые наказывают за двойные стандарты качества и укрепляют контроль со стороны потребителей, у нас появились инструменты, чтобы положить конец этой практике", – рассказала комиссар ЕС по вопросам юстиции, защиты потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

На основе разработанной новой методологии, отмечается в коммюнике ЕК, национальные компетентные органы смогут проводить конкретные проверки в масштабах союза по отдельным продуктам, чтобы выявлять дезинформирующие практики, запрещенные законодательством ЕС о защите прав потребителей.

Как сообщалось, в апреле Европарламент одобрил введение запрета на продажу продуктов разного качества в разных странах ЕС. Согласно принятому решению, если товар продается под тем же брендом и в такой же упаковке, то он должен иметь идентичный состав.

Новые правила устанавливают, что если производитель хочет в дальнейшем продавать свои товары с различными параметрами в зависимости от страны ЕС, то они должны реализовываться под разными брендами. Закон допускает также исключения - производители смогут использовать в своих товарах местные фрукты и овощи, но в таких случаях соответствующая информация должна быть размещена на упаковке.

Решение принято в ответ на жалобы стран Центрально-Восточной Европы, что на их территории продается товар худшего качества, чем в западных странах Евросоюза.

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