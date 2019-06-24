 "Укрзализныця" готовит размещение долларовых облигаций (обновлено)

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присволио ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B-(EXP)" планируемых облигаций Rail Capital Markets Plc для АО "Укрзализныця", представляющих собой участие в кредите с ориентировочным сроком погашения в 2022-2024 годах, передает Интерфакс-Украина.

"Новый выпуск облигаций, представляющих собой участие в кредите, запланирован на конец июня – начало июля 2019 года, когда Fitch ожидает присвоения финального рейтинга облигациям", – отмечается в сообщении.

Как отмечает Fitch, облигации будут выпущены исключительно в целях финансирования кредита от Rail Capital Markets Plc для "Укрзализныци". Все поступления от кредита будут использованы компанией в ходе обычной деятельности. Выплаты по облигациям увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением "Укрзализныци".

"Рейтинг Rail Capital Markets Plc находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ "Укрзализныця", отражая мнения Fitch о том, что долг представляет собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства "Укрзализныци" и является равным по очередности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами", – говорится в сообщении агентства.

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Как сообщалось, Кабинет министров в феврале согласовал выпуск "Укрзализныцей" облигаций участия в займе (LPN, еврооблигаций) на сумму до $500 млн через Rail Capital Markets plc, организаторами которого выступают J.P. Morgan Securities plc и Dragon Capital (Cyprus) Limited.

Согласно утвержденным условиям, облигации могут быть выпущены по ставке до 11% годовых на срок до 7 лет с возможным досрочным погашением.

Напомним, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.

Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.

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