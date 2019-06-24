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 Финансы, Социальная политика
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Все про:Кабмин (3185) пенсия (354) Гройсман (1647)

 Кабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем с 1 июля, – Гройсман

Кабинет министров Украины на следующем заседании примет решение о повышении пенсий пенсионерам с большим стажем, но небольшими заработными платами на постоянной основе с 1 июля.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на рабочем совещании в Кабмине 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Полтора года назад – в январе 2018 года, в Мариуполе – я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались – и для военных пенсионеров, и для представителей "вредных" и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, а следовательно малые отчисления", – сказал Гройсман. 

По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля.

"На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты", – заверил Гройсман.

По словам премьера, таким образом, женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий.

Гройсман отметил, что пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", – добавил премьер.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133922
 
 
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А где обещанный перерасчёт пенсий пенсионерам, которые ушли на пенсию с 2014 г по 2017г у которых брались к примеру 5 лет работы на металлургическом предприятии с 1991по 1996гг? Обещали до выборов Президента, а теперь нужно ждать 5 лет, когда Зеленский пойдёт на второй срок
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Да это всё под выборы. повод заявить о себе любимом! А после" выборов" как бы все эти "президенсие" и "парламентские" надбавки, да не вылезли хорошим курсом доллара! Кабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем с 1 июля, – Гройсман - Цензор.НЕТ 1701
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Тоесть добавят еще 500 гривень чтобы не сдохли? 2000гривень ето пенсии серьезные. Прям уже Европу видно.
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Пенсии не знаю , но учителя ждут 3-4 тысяч долларов зарплату от ЗЕ! Самим не смешно ?
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ага , видно европу, через то место, за которое был парад
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А у мене знайома яка вийшла на пенсію в 45 має "стаж" 42 роки...
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дык в европу идем, но через то место,за которое был парад равенства
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Цитировать нужно правильно. В оригинале "скиглити"
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Начатая реформа обещала быть самой справедливой.....Правда ,астрономические пенсии для судебных и чиновников в нищей стране казались если не подкупом, то перебором. Когда добавляют ,это всегда хорошо....но почему за большой стаж только минималке? Это нарушает еще раз обещанную справедливость.Значит ,две штуки уже много?
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С 1 июля каждый кто проработал 30-35 лет будет получать пенсию 2000 гривен, что равно 72 долларам…
До прихода «евроинтеграторов» к власти, каждый пенсионер получал пенсию более 120 долларов при мизерных коммуналках и достаточно не дорогих продуктах.
После прихода к власти режима Порошенко, пенсия уменьшилась вдвое, а сегодня целый премьер-министр представил «победу» в 2000 гривен.
Спустя 5 лет украинские пенсионеры получают самую низкую пенсию на континенте!
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привели нас в европу , через то место, которое оголяют на гейпарадах
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чувствую себя европейкой- тарифы европейские, гейпарады-раз в неделю
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BezGMOua....у меня была пенсия 169$. Сейчас после последнего повышения 100$(2705гр). Стаж 45 лет.Кстати,если помните в декабре (18го)было повышение на 62гр. Мне "добавили" 8.90! А те у кого была минималка 62гр.
Удачи!
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Если решили сделать доплату за большой стаж, то почему не всем .? Где в законе написано, что некоторым , имеющим 30 лет стажа +500 грн, а другим со стажем 30 лет НИЧЕГО ?
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с 2000 тысячами грн пенсии- стоимость 250 кубов газа ,этот "деятель " привел украинских пенсионеров к уровню мировых бомжей...а то и того ниже...
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БизнесЦензорНовостиФинансыКабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем с 1 июля, – Гройсман
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