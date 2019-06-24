 Кабмин повысит пенсии для пенсионеров с большим стажем с 1 июля, – Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на рабочем совещании в Кабмине 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Полтора года назад – в январе 2018 года, в Мариуполе – я пообещал: правительственная пенсионная реформа коснется всех без исключения категорий пенсионеров. С тех пор выплаты увеличивались – и для военных пенсионеров, и для представителей "вредных" и опасных профессий. Единственной категорией, которая требовала нашего усиленного внимания, были работники, которые имели большой трудовой стаж, но маленькие зарплаты, а следовательно малые отчисления", – сказал Гройсман.

По словам премьера, благодаря возможностям экономики и общему экономическому росту, в правительстве финализировали решения, которые позволят увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но небольшими зарплатами на постоянной основе с 1 июля.

"На ближайшем заседании правительства мы завершим все процедурные моменты", – заверил Гройсман.

По словам премьера, таким образом, женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий.

Гройсман отметил, что пенсии будут составлять не менее 2 тыс. грн.

"Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", – добавил премьер.

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