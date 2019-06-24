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 Финансы, Коррупция
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Все про:отмывание денег (149) Узбекистан (35) Швейцария (149) Янукович (277)

 Швейцария вернет Узбекистану $130 миллионов по итогам расследования об отмывании денег

Швейцария вернет Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков ($133 млн), которые были изъяты в ходе расследования, касавшегося родственника дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура Швейцарии в понедельник, 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"В рамках этой схемы отмывание денег впоследствии производилось за границей, в основном в Швейцарии. Основываясь на этих расследованиях... конфискованные активы на сумму 130 миллионов франков будут возвращены Узбекистану", – говорится в сообщении прокуратуры страны.

Как сообщалось, по данным Федерального ведомства юстиции страны, на начало 2019 года в Швейцарии заблокированы активы лиц из окружения Януковича на сумму около 145 млн швейцарских франков (около $144,29 млн).

Наибольшая сумма средств принадлежит, как следует из документов в судебном реестре Швейцарии, Юрию Иванющенко - 72 миллиона франков (около $71,65 млн). В частности, в швейцарском списке также фигурирует известный "регионал" Александр Ефремов.

В отличие от Евросоюза, в Швейцарии вместо политических санкционных списков против диктаторов и клептократов применяют принятый несколько лет назад специальный закон, который дает правительству юридические основания для блокировки незаконно приобретенных средств.

В то же время в ЕС почти не осталось заблокированных средств окружения Януковича. Еще несколько лет назад наибольшая сумма замороженных в Евросоюзе денег была в банках Латвии - около 50 млн евро. Сегодня же, как сообщили в латвийской Комиссии по вопросам финансов и рынке капитала, на счетах остаются лишь около полумиллиона евро.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133919
 
 
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