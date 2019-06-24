 Нацбанк изменил методику определения системно важных банков

Изменения в методологии утверждены постановлением правления НБУ №79 от 19 июня, которое вступило в силу с 21 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Обновленная методология обеспечивает точное отображение значимости системно важных банков для финансового рынка, а также предусматривает расширение перечня индикаторов системных банков и двухэтапный процесс определения таких учреждений", – отмечается в сообщении.

Так, на первом этапе системно важные банки будут определять по девяти индикаторам, характеризующим размер активов банка, направления деятельности и степень его финансовых взаимосвязей.

На втором этапе будет применяться один индикатор, характеризующий уровень концентрации в отдельных банках вкладов населения, которые гарантируются Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

"Международный опыт свидетельствует, что для предотвращения системных проблем на финансовом рынке, связанных с состоянием и деятельностью системно важных банков, необходимо применение к ним более жестких пруденциальных норм, которые обеспечат дополнительный запас прочности таких учреждений", – указывают в НБУ.

Так, Национальным банком для системно важных банков установлены специальные (усиленные) значения норматива мгновенной ликвидности (не менее 30%) и норматива максимального размера кредитного риска на одного контрагента (не более 20%).

Для них также устанавливаются повышенные требования к капиталу: начиная с 2021 года они обязаны обеспечить формирование буфера системной важности размером до 2% в зависимости от степени системной важности таких банков.

Также, для системно важных банков законом "О банках и банковской деятельности" предусмотрена разработка плана восстановления деятельности банка в соответствии с требованиями, которые будут в ближайшее время установленные Национальным банком Украины.

При этом поддержка ликвидности таких банков будет осуществляться Национальным банком на общих основаниях.

Читайте также: Нацбанк выдал трем банкам рефинансирование на 6,9 миллиарда

Перечень системно важных банков, определенных по обновленной методике, Национальный банк обнародует в ближайшее время. Они должны начать выполнение усиленных требований по отдельным нормативам с 1 января 2020 года.

Напомним, согласно действовавшей ранее методологии с 2016 года системно важными банками неизменно определялись "Приватбанк", "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram