 Формальный владелец "Прямого" допустил продажу телеканала Порошенко, – СМИ

По данным источников "Детектор медиа", об этом Макеенко заявил в ходе встречи с коллективом "Прямого канала", в которой также участвовали пятый президент Петр Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар, передает БизнесЦензор.

По словам источников, на собрании не шла о возможной продаже канала или сокращении финансирования.

"Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко", – передал источник.

На встрече Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы "Прямого канала". По словам источника, Светлана Орловская заменит генеральную директора Евгению Захарову.

Другой источник уточнил, что Светлану Орловскую представили как временную руководительницу канала. О других кадровых изменениях ничего не сообщали.

Светлана Орловская стала ведущей "Прямого канала" с запуском канала в августе 2017 года. До этого она работала ведущей на телеканалах "112 Украина" и NewsOne.

Напомним, 3 июня с "Прямого канала" уволился генеральный продюсер Алексей Семенов. 14 июня стало известно, что он возглавил вновь медиахолдинг "Новости" соратника Виктора Медведчука – Тараса Козака, в который вошли телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

18 июня владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко опроверг информацию о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука – Тарасу Козаку.

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