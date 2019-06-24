 Украина ведет активные переговоры с МВФ о новой программе, – Bloomberg

Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

В прошлом году фонд согласился выделить $3,9 млрд, которые Киев должен был получить в течение 2019 года. Однако перерасчет средств был заморожен до появления нового правительства. Когда это произойдет, новая программа станет возможной", - пишет Bloomberg.

Маркарова считает, что программа будет длиться три года. При этом украинский министр не уточнила, о каких суммах идет речь.

"Программа, которая у нас есть сейчас, была нами разработана как переходная для проведения Украины через две избирательные кампании", - сказала Маркарова во время интервью в Северной Македонии.

"С этой точки зрения эта программа сделала то, что должна была", - пояснила Маркарова.

Помощь МВФ, которая также сопровождалась займам от Всемирного банка и двусторонней помощи от США и Евросоюза, часто перечислялась с задержками, потому что предыдущие правительства Украины не выполняли требования по проведению реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Новый президент Владимир Зеленский сказал, что он хочет создать реформаторское правительство.

По словам Маркаровой, поскольку инвесторы заинтересованы в украинских внутренних бондах, правительство скорее всего не будет продавать новые долговые обязательства на международных рынках в 2019 году. В этом месяце Киев уже продал ценных бумаг на $1,1 млрд.

"Мы уже видим, что перевыполняем бюджетные прогнозы в привлечении финансирования из местных займов", - сказала министр.

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