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 Грузия вновь начнет дарить туристам вино в аэропортах

Грузия возобновит традицию встречать прибывающих в страну туристов бутылкой вина после прохождения паспортного контроля.

Об этом сообщает местная газета Batumelebi, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Планируется закупить 300 тысяч бутылок красного сухого вина "Саперави" для подарков туристам в грузинских аэропортах. Наибольшую партию направят в международный аэропорт Тбилиси, партии поменьше – в аэропорты Кутаиси и Батуми", – пишет издание.

Ожидается, что поставки вина начнутся через месяц после заключения тендера, который продлится со 2 по 5 июля. Угощать туристов будут до 25 декабря.

Напомним, по бутылке вина иностранным туристам в Грузии вручали до 2016 года.

Как сообщалось, в прошлую пятницу вечером российский президент Владимир Путин ввел временный запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а в субботу Минтранс РФ остановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля.

Кроме того, Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за алкогольной продукцией производства Грузии, поступающей на территорию России. 

Такие действия российские власти предприяняли после протестов в Грузии, вызванных поведением и заявлениями российских депутатов во время визита в эту страну.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133904
 
 
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