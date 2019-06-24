 Грузия вновь начнет дарить туристам вино в аэропортах

Об этом сообщает местная газета Batumelebi, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Планируется закупить 300 тысяч бутылок красного сухого вина "Саперави" для подарков туристам в грузинских аэропортах. Наибольшую партию направят в международный аэропорт Тбилиси, партии поменьше – в аэропорты Кутаиси и Батуми", – пишет издание.

Ожидается, что поставки вина начнутся через месяц после заключения тендера, который продлится со 2 по 5 июля. Угощать туристов будут до 25 декабря.

Напомним, по бутылке вина иностранным туристам в Грузии вручали до 2016 года.

Как сообщалось, в прошлую пятницу вечером российский президент Владимир Путин ввел временный запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а в субботу Минтранс РФ остановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля.

Кроме того, Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за алкогольной продукцией производства Грузии, поступающей на территорию России.

Такие действия российские власти предприяняли после протестов в Грузии, вызванных поведением и заявлениями российских депутатов во время визита в эту страну.

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