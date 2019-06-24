 Власти Мариуполя готовы субсидировать прямые авиарейсы из города

Об этом рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на mrpl.city.

Бойченко уточнил, что компания "Мотор Сич" готова стать перевозчиком после пуска аэропорта на рейсах в Киев, Львов, Харьков и Одессу. По словам Бойченко, ввод в рабочий режим аэропорта может состояться весной 2020 года. При этом планируется применить муниципальные дотации при оплате перелета для пассажиров, как это сделано в городском транспорте, когда из казны доплачивается 50% реальной стоимости проезда мариупольцев. Этот вопрос по инициативе мэра на сессии рассмотрят депутаты горсовета.

"Мы готовы будем компенсировать 50% затрат пассажиров и, если билет будет стоить 1 500 грн, то можно улететь в Киев всего за 750 грн. А сегодня купе в поезде Мариуполь-Киев стоит 800 гривен", - сказал Бойченко.

Он отметил, что не может понять, почему до сих пор профильными чиновниками и военными не выполнено распоряжение Петра Порошенко о введении в эксплуатацию аэропорта Мариуполя.

"Удивляет то, что Порошенко дал соответствующие поручения Минобороны, профильным министрам инфраструктуры, губернатору о том, что аэропорт должен быть открыт. Вроде бы все вовлеклись, но, как вовлеклись, так и выключились", - заявил городской голова Мариуполя.

Он отметил, что заявления военных о существующей опасности, связанной с расположением аэропорта в зоне ООС, не совсем убедительны, так как расстояние от взлетной полосы до линии разграничения около 45 км и оружие с такой дальностью стрельбы есть только на вооружении армии РФ.

"Сформирована безопасная зона в 45 километров. Если по теории военных кто-то будет стрелять, то нужно специализированное оружие с такой дальностью. В принципе, где такое оружие можно взять? Его можно найти на вооружении Российской Федерации. Приведу пример, что в Харькове граница аэропорта находится в 25 км от границы с Россией. При этом харьковский аэропорт работает и считается безопасным", - подчеркнул Бойченко.

Он сообщил, что специалисты по аэробезопасности приезжали в Мариуполь и заявили о возможности ввода аэропорта в эксплуатацию, об этом же неоднократно говорил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Мэр Мариуполя отметил, что о ситуации доложил Владимиру Зеленскому, когда президент был с визитом в городе, и надеется на его помощь.

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