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 Администрация президента рассматривает возможное сокращение количества министерств, – Гончарук

Администрация президента рассматривает возможность сокращения ряда министерств и намерена в ближайшее время подготовить проект коалиционного соглашения.

Об этом сообщил заместитель главы АП Алексей Гончарук в ходе конференции, посвященной реформе государственного управления, 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал Гончарук.

Он также добавил, что в ближайшее время АП подготовит проект коалиционного соглашения.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, Гончарук указал на нерешенось вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

"У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми, четыре из них сказали: "Ликвидируй!", - сказал Гончарук.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133894
 
 
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