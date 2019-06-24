 Минрегион предложил устанавливать туалеты на остановках общественного транспорта

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Сегодня очень важно осовременивать общественную инфраструктуру и создавать удобные и комфортные условия для людей. Поэтому у нас появилась такая идея, и сейчас мы уже внесли ее в проект изменений в ГСН относительно улиц и дорог – делать туалеты на новых общественных остановках. Это касается как нового строительства, так и реконструкции. Если это сделать правильно и соблюдать все необходимые требования во время эксплуатации, то это действительно может стать решением вопроса с нехваткой общественных туалетов в городах", – сказал Парцхаладзе.

Он привел пример современных остановок общественного транспорта, которые недавно появились в Астане. Они являются застекленными, чтобы людям было комфортно ожидать транспорт в холодный период времени, а кроме современного санузла также имеют удобную зону ожидания и магазин.

Согласно проекту изменений в ГСН, кроме электронных табло, таблиц с расписанием и схемой движения на остановках общественного транспорта, необходимо предусматривать общественные туалеты.

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