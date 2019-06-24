 Банки продолжили снижать ставки по депозитам

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net,передает БизнесЦензор.

Средние ставки по депозитам в гривне максимально снизились для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев – на 0,55 п.п., до 14,13% годовых. Также снизилась средняя ставка и для депозитов периодом от 3 до 6 месяцев – на 0,10 п.п., до 13,97% годовых.

В то же время вклады в национальной валюте на период до месяца не изменили стоимость и по-прежнему предлагают 10,5% годовых, а бессрочные сбережения – 8,24% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,01 п.п. – до 12,04% годовых. А вклады на сроки свыше года подорожали на 0,77 п.п. – до 14,74% годовых.

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Средние ставки по депозитам в долларах больше всего опустились для вкладов на период от 6 месяцев до года, их средняя ставка снизилась на 0,60 п.п. и составляет 2,34% годовых. Подешевели и депозиты на сроки свыше года (на 0,09 п.п. до 2,94% годовых).

При этом не изменились в цене средние ставки для вкладов в долларах США на периоды до месяца (1,33%) и до 3 месяцев (1,21%). Бессрочные сбережения предлагают 0,64% годовых. Выросли в цене депозиты сроком от 3 до 6 месяцев, на 0,68 п.п. до 3,03% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро не изменились по бессрочным сбережениям – 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца предлагают доходность 0,97% годовых, а от месяца и до 3 – 1,19% годовых.

Снизилась стоимость депозитов в евро на период от 6 до 12 месяцев (на 0,47 п.п. до 1,60% годовых). Вклады сроком свыше года подешевели на 0,22 п.п. и предлагают 2,07% годовых. Подорожали сбережения периодом от 3 до 6 месяцев, на 0,69 п.п. до 2,29% годовых.

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