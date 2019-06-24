 Нацкомиссия начала выдачу лицензий трейдерам на новом рынке электроэнергии

Соответствующие решения НКРЭКУ приняла на заседаниях на минувшей неделе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка электроэнергии во исполнение закона "О рынке электроэнергии", принятого в апреле 2017 года.

Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram