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 Регуляторная политика, Энергетика
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 Нацкомиссия начала выдачу лицензий трейдерам на новом рынке электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала процесс лицензирования трейдеров на рынке электроэнергии – лицензии на право осуществления хоздеятельности по перепродаже электроэнергии (трейдерской деятельности) получили ООО "Смарт Трейд Энерджи" и ООО "Трейд Топ Энерджи".

Соответствующие решения НКРЭКУ приняла на заседаниях на минувшей неделе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка электроэнергии во исполнение закона "О рынке электроэнергии", принятого в апреле 2017 года.

Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка (на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы). Будет существовать также рынок вспомогательных услуг.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133875
 
 
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