 Россия ужесточила контроль за импортом вина из Грузии после антироссийских протестов

Роспотребнадзор пояснил такие меры ухудшением качества грузинского вина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, Москва в моменты усиления конфронтации с Тбилиси уже прибегала к запрету импорта вина из Грузии.

Отношения Тбилиси и Москвы, воевавших в августе 2008 года, обострились на прошлой неделе после визита в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы. Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси, где произошли жесткие столкновения протестующих и полиции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом", предположив, что за акциями протеста в Тбилиси может стоять Москва, которая в свою очередь обвинила в "антироссийской провокации" радикальных грузинских политиков.

Как сообщалось, после этого в пятницу вечером президент Владимир Путин ввел временный запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а в субботу Минтранс РФ остановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в понедельник, что ограничения на полеты могут быть отменены, когда ситуация в Грузии "вернется в нерусофобское русло".

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