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Все про:вино (60) Грузия (126) Путин (338) Россия (3898)

 Россия ужесточила контроль за импортом вина из Грузии после антироссийских протестов

Федеральная служба РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека решила усилить контроль за алкогольной продукцией производства Грузии, поступающей на территорию России.

Роспотребнадзор пояснил такие меры ухудшением качества грузинского вина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, Москва в моменты усиления конфронтации с Тбилиси уже прибегала к запрету импорта вина из Грузии.

Отношения Тбилиси и Москвы, воевавших в августе 2008 года, обострились на прошлой неделе после визита в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы. Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси, где произошли жесткие столкновения протестующих и полиции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом", предположив, что за акциями протеста в Тбилиси может стоять Москва, которая в свою очередь обвинила в "антироссийской провокации" радикальных грузинских политиков.

Как сообщалось, после этого в пятницу вечером президент Владимир Путин ввел временный запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а в субботу Минтранс РФ остановил полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ с 8 июля.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в понедельник, что ограничения на полеты могут быть отменены, когда ситуация в Грузии "вернется в нерусофобское русло".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133868
 
 
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