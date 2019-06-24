 Зеленский сменил глав Житомирский, Ривненской и Черкасской облгосадминистраций

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Игорь Гундич уволен с должности главы Житомирской ОГА в связи с окончанием срока полномочий президента Петра Порошенко. Также уволены Олексей Муляренко (глава Ривненской ОГА) и Александр Вельбивец (глава Черкасской ОГА).

Другими указами Зеленский назначил временными исполняющими обязанности глав Житомирской ОГА и Ривненской ОГА Ярослава Лагуту и Игоря Тимошенко.

Временным исполняющим обязанности главы Черкасской ОГА назначен Тарас Высоцкий.