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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:ГТС (167) Нафтогаз (1732) Укртрансгаз (585) Коболев (324)

 "Нафтогаз" больше не может поддерживать испытывающий нехватку средств "Укртрансгаз", – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" не может продолжать оказывать финансовую поддержку оператору газотранспортной системы Украины АО "Укртрансгаз", которая находится на грани банкротства из-за искусственно заниженных тарифов на транспортировку и недостатков кодекса ГТС.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Уже полгода мы говорим о том, что "Укртрансгаз" может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы выбрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической. "Нафтогаз" поддерживал "Укртрансгаз", сколько это было возможно, и мы являемся крупнейшим кредитором "Укртрансгаза". Однако больше такой возможности нет. Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств", – заявил Коболев.

"Мы приветствуем желание установить ответственных за этот недопустимый результат. Готовы предоставить все необходимые материалы для анализа и обсуждения", – добавил руководитель "Нафтогаза".

В пресс-службе НАК подчеркивают, что команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" неоднократно предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской ГТС нескольких решений регулятора рынка НКРЭКУ. Среди них – уменьшение тарифов на транспортировку газа с мая 2019 года и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, которые делают возможным несанкционированный отбор значительных объемов газа операторами газораспределительных сетей (облгазами).

Напомним, в ноябре 2018 года "Укртрансгаз" предоставил обоснованные возражения предложенным НКРЭКУ "временным" тарифам на транспортировку газа, которые уменьшали доходную часть оператора ГТС на 20 млрд грн, или на 40%. Однако регулятор не учел аргументы "Укртрансгаза".

В феврале 2019 года "Укртрансгаз" подал свои предложения по изменению временных тарифов, однако они еще не были рассмотрены.

"Результатом этих решений стало не только ограничение инвестиционных расходов "Укртрансгаза", а и неспособность компании закупать газ для прокачки топлива газотранспортной системой", – сказано в сообщении.

Кроме того, "Укртрансгаз" и "Нафтогаз" неоднократно обращали внимание НКРЭКУ на то, что операторы облгазы не рассчитываются за газ "Укртрансгаза", отобранный ими без контракта из газотранспортной системы. Облгазы, в свою очередь, заявляют о недостаточности для их тарифа для расчетов с "Укртрансгазом" за отобранный газ.

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Как сообщалось, долг оператора ГТС компании "Укртрансгаз" за поставки газа для производственно-технологических нужд (ПТН) по уже заключенным договорам составляет 4,1 млрд грн, в том числе перед "Нафтогазом".

В связи с этим 12 аукционов "Укртрансгаза" на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн кубометров и с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд грн с НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не предоставил тендерных предложений.

По данным компании, запас газа в подземных хранилищах оператора ГТС для технических нужд составляет 152 млн куб. м, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м.

В связи с этим "Укртрансгаз" предупредил о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации государственного уровня НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133865
 
 
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специалистов уровня Коболева можно посчитать на пальцах одной руки. из всех щелей поперло кверху тупое клоунское сообщество, через пол годика начнем выгребеть.
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Та да, с февраля 2019 это при Зеленском поперло. Ага. Порохобот детектед. 80 Lvl
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Да когда уже посадят этого зарвавшегося клоуна кобелева, таких подонков надо вообще расстреливать, но раз такого закона нет, пожизненное с конфискацией и пусть его мамаша вернет наворованное ее сынулей отморозком. "Нафтогаз" больше не может поддерживать испытывающий нехватку средств "Укртрансгаз", – Коболев - Цензор.НЕТ 6437
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Сочинение на тему как обонкротить и прибрать к рукам государственнуюГТС.Увеличить тарифы в 11 раз и обонкротить ГТС не каждому спецу это под силу.
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БизнесЦензорНовостиЭнергетика"Нафтогаз" больше не может поддерживать испытывающий нехватку средств "Укртрансгаз", – Коболев
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