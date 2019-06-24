 "Нафтогаз" больше не может поддерживать испытывающий нехватку средств "Укртрансгаз", – Коболев

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Уже полгода мы говорим о том, что "Укртрансгаз" может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы выбрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической. "Нафтогаз" поддерживал "Укртрансгаз", сколько это было возможно, и мы являемся крупнейшим кредитором "Укртрансгаза". Однако больше такой возможности нет. Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств", – заявил Коболев.

"Мы приветствуем желание установить ответственных за этот недопустимый результат. Готовы предоставить все необходимые материалы для анализа и обсуждения", – добавил руководитель "Нафтогаза".

В пресс-службе НАК подчеркивают, что команды "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" неоднократно предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской ГТС нескольких решений регулятора рынка НКРЭКУ. Среди них – уменьшение тарифов на транспортировку газа с мая 2019 года и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, которые делают возможным несанкционированный отбор значительных объемов газа операторами газораспределительных сетей (облгазами).

Напомним, в ноябре 2018 года "Укртрансгаз" предоставил обоснованные возражения предложенным НКРЭКУ "временным" тарифам на транспортировку газа, которые уменьшали доходную часть оператора ГТС на 20 млрд грн, или на 40%. Однако регулятор не учел аргументы "Укртрансгаза".

В феврале 2019 года "Укртрансгаз" подал свои предложения по изменению временных тарифов, однако они еще не были рассмотрены.

"Результатом этих решений стало не только ограничение инвестиционных расходов "Укртрансгаза", а и неспособность компании закупать газ для прокачки топлива газотранспортной системой", – сказано в сообщении.

Кроме того, "Укртрансгаз" и "Нафтогаз" неоднократно обращали внимание НКРЭКУ на то, что операторы облгазы не рассчитываются за газ "Укртрансгаза", отобранный ими без контракта из газотранспортной системы. Облгазы, в свою очередь, заявляют о недостаточности для их тарифа для расчетов с "Укртрансгазом" за отобранный газ.

Читайте также: "Укртрансгаз" заявил о нехватке средств для выполнения условий кредитов ЕБРР и ЕИБ

Как сообщалось, долг оператора ГТС компании "Укртрансгаз" за поставки газа для производственно-технологических нужд (ПТН) по уже заключенным договорам составляет 4,1 млрд грн, в том числе перед "Нафтогазом".

В связи с этим 12 аукционов "Укртрансгаза" на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн кубометров и с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд грн с НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не предоставил тендерных предложений.

По данным компании, запас газа в подземных хранилищах оператора ГТС для технических нужд составляет 152 млн куб. м, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м.

В связи с этим "Укртрансгаз" предупредил о возникновении предпосылок чрезвычайной ситуации государственного уровня НКРЭКУ, Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram