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 ЕБРР выделил Днепру 12,5 миллиона евро на энергомодернизацию школ и детсадов

Европейский банк реконструкции и развития совместно (ЕБРР) с Фондом Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды выделили 12,5 млн евро на энергоэффективную модернизацию школ и детсадов в Днепре.

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, сообщает БизнесЦензор.

"Комплекс работ – это утепление фасадов, крыш, замена окон. А ещё, в каждом помещении появятся индивидуальные тепловые пункты, что позволит зимой почти вполовину снизить потерю тепла", - сообщает Филатов.

По его данным, уже в этом году планируется закончить 15 объектов. "Реконструкцию остальных завершим до конца 2020-го", - обещает Филатов.

"Работы ведёт азербайджанский подрядчик – компания АKELIK. По результатам тендера её выбрали европейские кредиторы. Компания имеет хорошую международную репутацию и качественно выполняет свою работу", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133864
 
 
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