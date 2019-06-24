 ЕБРР выделил Днепру 12,5 миллиона евро на энергомодернизацию школ и детсадов

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, сообщает БизнесЦензор.

"Комплекс работ – это утепление фасадов, крыш, замена окон. А ещё, в каждом помещении появятся индивидуальные тепловые пункты, что позволит зимой почти вполовину снизить потерю тепла", - сообщает Филатов.

По его данным, уже в этом году планируется закончить 15 объектов. "Реконструкцию остальных завершим до конца 2020-го", - обещает Филатов.

"Работы ведёт азербайджанский подрядчик – компания АKELIK. По результатам тендера её выбрали европейские кредиторы. Компания имеет хорошую международную репутацию и качественно выполняет свою работу", - добавил он.