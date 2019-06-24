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 Аэропорт "Киев" приостановит работу в сентябре из-за ремонта взлетной полосы (обновлено)

Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского ("Жуляны") прекратит прием/отправку рейсов со 2 по 12 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, аэродром будет закрыт в связи с ремонтом с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября.

Управляющая аэропортом компания "Мастер-Авиа" уже начала уведомлять авиаперевозчиков о том, что на время проведения работ они могут временно передислоцироваться в международный аэропорт "Борисполь" (Киев).

В пресс-службе "Борисполя" сообщили, что аэропорт уже готовится принимать дополнительные рейсы и справится с их увеличением.

"Разработана концепция распределения рейсов, пока получаем запросы на их осуществление от авиакомпаний", – отметили в пресс-службе аэропорта.

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Международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского расположен в 7 км от центра столицы. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации – "В" – входит в систему FBO.

ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,81 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года. Количество рейсов составило 30,25 тыс. (на 30,1% больше).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133861
 
 
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