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 Промышленность, Транспорт
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 Крюковский завод поставит Белорусской железной дороге 500 полувагонов

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Кременчуг Полтавской обл.) до октября 2019 года поставит Белорусской железной дороге (БЖД, Минск) 500 полувагонов, сообщило ОАО "Промагролизинг" (Минск), профинансировавшее поставку.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным предприятия, в настоящее время уже поставлено 100 полувагонов.

В "Промагролизинг" отметили, что это первый значимый контракт на поставку подвижного состава, заключенный между БЖД и КВСЗ.

"Стороны отмечают оперативность структурирования сделки и ее удобство для каждого участника, что является предпосылкой для дальнейшего значительного расширения сотрудничества при поставках железнодорожного транспорта для БЖД и иных отечественных перевозчиков", - говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2019 году планирует купить у КВСЗ только один дизель-поезд вместо шести предусмотренных заключенным в августе 2018 года договором, а также 10 пассажирских вагонов (в дополнение к поставленным в 2018 году восьми вагонам) вместо предусмотренных договорами 54 ед.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Согласно обнародованному в НКЦБФР годовому финотчету предприятия, в 2018 году его чистая прибыль выросла на 46,7% к 2017 году - до 487,25 млн грн, чистый доход – на 43,3%, до 5 млрд 514 млн грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133856
 
 
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