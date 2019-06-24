 Каждый год в Украине проходит 400 рейдерских захватов, – Opendatabot

Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса сообщает БизнесЦензор.

"Ежегодно в Украине происходит около 400 рейдерских атак. Всего за последние 7 лет в Украине произошло 3242 рейдерских захвата", – говорится в сообщении.

С 2014 года количество рейдерских захватов ежегодно возрастала. Лишь последние 2 года показали несколько лучшую динамику.

"Наибольшее количество рейдерских атак произошла в 2017 году – 724. Наименьшее количество было зарегистрировано в 2014 году – всего 279 дел", – сообщает "Опендатабот".

Киев и Киевская область являются лидерами по количеству рейдерских атак. За последние 7 лет здесь произошло 1 тысяча 253 рейдерских захвата. На втором месте Днепропетровская область (200 захватов) и Харьковская (191 захват).

Генеральная прокуратура Украины относит к рейдерским захватам правонарушения, которые проходят по двум статьям уголовного кодекса: подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица (ст. 205-1КК), противодействие законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УК) и противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации (ст. 206-2 УК).