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Все про:гривня (596) курс (492)

 Курс гривни укрепился до 26,19 грн/$

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 24 июня укрепился до 26,1905 грн/$ с 26,2845 грн/$ в пятницу, 21 июня.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/$.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 2,7%. Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стало максимальным за последние 7 лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133850
 
 
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