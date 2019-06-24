 Запасы угля на складах ТЭС Украины снизились на 14,6%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы на 21 июня составили 389,3 тыс. тонн против 453,1 тыс. на конец мая (-14%), а газовой группы – 1 млн 171,8 тыс. тонн против 1 млн 375,4 тыс. тонн (-14,8%).

За последнюю неделю, с 14 по 21 июня, запасы на ГК ТЭС снизились на 5,4% (на 89,9 тыс. тонн), В т.ч. антрацита – увеличились на 0,1% (на 0,2 тыс. тонн), тогда как газовых марок – снизились на 7,1% (на 90,1 тыс. тонн).

В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук видит критические предпосылки для возможного ограничения потребителей даже не из-за снижающихся в связи с жарой запасов угля, а из-за дефицита мощности на угольных электростанциях.

В комментарии на своей странице в "Фейсбук" он отметил, что два блока ТЭС "Центрэнерго", работающих на газовой группе, выведены одновременно в аварийный ремонт, несмотря на наличие на них запасов угля.

"Аварийный блок невозможно поднять диспетчерской командой из "Укрэнерго" - на то он и аварийный. Для покрытия дефицита мощности, образовавшегося из-за "Центрэнерго", сейчас дополнительно включаем блоки Криворожской ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго"), но на ее складе угля осталось на пять дней. На Луганской ТЭС есть угля еще на месяц, но поставок нет. Когда Криворожская ТЭС остановится, дефицит мощности может достичь 1000 МВт. А это необходимость отключения/ограничения потребления для 6% всех потребителей страны", - написал В.Ковальчук.

Глава НЭК подчеркнул, что заявления со стороны угольной генерации о работе в убыток (1,4-1,45 грн за 1 кВт-ч по сравнению с 1,8-2 грн за 1 кВт-ч несколько месяцев назад) не должны влиять на операционную безопасность работы энергосистемы всей страны.

"Операционная безопасность превыше всего. Поэтому я и обратился к Минэнергоугля, правительству, секретарю СНБО с просьбой вмешаться в ситуацию, складывающуюся в энергосистеме накануне запуска новой модели рынка электроэнергии. Вряд ли отключение потребителей и чрезвычайное положение в энергосистеме будут хорошей рекламой результата двухлетнего внедрения закона", - написал он.

В этой связи он отметил, что на протяжении последних трех лет критически низкие запасы угля на складах электростанций возникали каждый раз перед принятием решения об очередном поднятии цены на уголь и, соответственно, роста ОРЦ.

По данным "Укрэнерго", по состоянию на конец прошлой недели вне резерва из-за отсутствия угля находилось семь блоков ТЭС (3 - ДТЭК и 4 - Центрэнерго) суммарной установленной мощностью 2857 МВт. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще восьми блоков ТЭС (6 - Центрэнерго, 1 - Донбассэнерго и 1 - ДТЭК) на 2320 МВт.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что в "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - пояснили в компании.

Решить вопрос может ускорения вывода из ремонтов Трипольской, Змиевской ("Центрэнерго") и Славянской ТЭС ("Донбассэнерго") или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС. Кроме этого для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС ("ДТЭК").