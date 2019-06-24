 Южно-Украинская АЭС отключила энергоблок №1 на ремонт

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

"23 июня 2019 года в 00:32 в соответствии с разрешенной заявкой энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта с целью гидроочистки воздухоохладителя выпрямителя возбудителя", - сообщает "Энергоатом".

По состоянию на 23 июня энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС работает без замечаний в заданном режиме. Энергоблок №3 с 16 мая находится в капитальном планово-предупредительном ремонте продолжительностью 186 суток.

Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).