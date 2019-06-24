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 Цены на нефть умеренно растут

Утром в понедельник нефть продолжает умеренно дорожать после резкого скачка котировок на прошлой неделе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $65,49 за баррель, это $0,29 (0,44%) выше цены закрытия торгов в пятницу. За торги пятницы контракт подорожал на $0,75 (1,16%), до $65,2 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожали до $57,83 за баррель, это на $0,4 (0,7%) выше цены закрытия пятницы. За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после того, как в начале прошлой недели иранские ПВО сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. Сообщалось, что президент Дональд Трамп разрешил нанести удары по иранским военным целям, но отменил этот приказ в последний момент. Он пообещал ввести в отношении Ирана новые санкции с 24 июня, чтобы усилить экономическое давление на режим в этой стране и не допустить, чтобы он обзавелся ядерным оружием.

По мнению экспертов, санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.

"Пока все указывает на дальнейший рост цен, - говорит старший рыночный стратег CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти. - Никто не хочет войны, но на кон поставлена национальная гордость".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133820
 
 
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