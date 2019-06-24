 Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроит окружение Богдана и Медведчука, – СМИ

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Как свидетельствуют документы на строительство, размещенные на сайте будущего ЖК Philadelphia Concept House, что будет находиться на Кловском спуске, 19 в Киеве, планируется построить 17-этажное здание на 65 квартир.

Указанные компании связаны с Андреем Ваврышем - это экс-заместитель директора Департамента градостроительства КГГА, а сейчас - основатель и CEO компании SAGA Development (ранее Riverside Development), друг главы Администрации президента Андрея Богдана.

Также компании связаны со скандальным Дмитрием Исаенко - экс-заместителем Минрегионстроя, которого уволили из-за скандала с получением статуса участника АТО. Он сейчас баллотируется в парламент под номером 15 по спискам партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. С Исаенко связывают группу строительных компаний Perfect Group.

Как известно, SAGA Development и Perfect Group также является девелоперами строительства ЖК "Рыбацкого".

Учредителем ООО "Спецмехбуд 21" является ООО "Спецстройинвест-17", учредителями которого значатся Василий Шомонко и Олег Тимошенко. Обе фирмы связаны с Исаенко. С ним также связывают группу строительных компаний Perfect Group.

В свою очередь учредителями ООО "Оболоньторгстандарт" является Орест Матковский из Львова и Ольга Клецко из города Люблинец Волынской области (отсюда родом и Андрей Ваврыш).

Ваврыш с партнерами до 2008 года был учредителем ООО "Реалсистем" и ООО "Монолитжитлобуд", после чего в состав учредителей в обоих фирмах зашла Ольга Клецко.

Клецко является учредителем ООО "Компания "Эмеральд" и ООО "Арморгарант", руководителем и подписантом в которых числится Дмитрий Овсий. В разное время Овсий и Ваврыш работали в ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд" и ООО "Медиа Солюшнс".

Клецко и Матковский являются соучредителями ООО "ИСК "Экседра" и ООО "Юнион Девелопмент Групп" совместно с ООО "НПФ Укрстройпроект 1" Сергея Уманца, бизнес-партнера депутата Киевсовета от фракции "Солидарность" Николая Негрича (по ООО "МТЦ").

Добавим, что учредителями "Оболоньторгстандарта" в 2013-2016 гг были Лилиан Моисей из Кишинева и киевляне Виталий Нестор и Мария Исак, дочь экс-президента строительной корпорации "Столица" Валентина Исака.

Исак также был владельцем треста "Киевгорстрой-1", который в 2014-м перешел под контроль менеджеров из окружения Андрея Портнова. По состоянию на 1 января 2019 года 99,9% акций треста принадлежит ООО "КМБ Корп Солюшнз", учредителями которого являются Лилиан Моисей, Виталий Нестор и Олег Алташин.

Жена Виталия Нестора Яна Нестор (Коровченко), ее родной брат Сергей Коровченко, а также нынешний глава АП Андрей Богдан в 2007-2010 гг были помощниками нардепа Андрея Портнова.

Коровченко является гражданским мужем основательницы строительной компании Stolitsa Group Влады Молчановой, которая на выборах президента-2019 была доверенным лицом Юлии Тимошенко. Нестор тоже был доверенным лицом Тимошенко на тех выборах.

Ранее КГГА изменила целевое назначение участка, на котором состоится строительство и который находится в постоянном пользовании Генпрокуратуры, 27 мая. Земли промышленности перевели в земли жилой застройки.

Изменение целевого назначения состоялась с нарушениями. Оно было проведено без наличия детального плана территории. Также изменение противоречит Генплану Киева, поскольку часть участка находится на землях промышленности, где строительство жилья запрещено, а часть - на территории жилой средне- и малоэтажной застройки, где высотность не может превышать 8 этажей.

Градостроительные условия и ограничения на строительство жилых домов на участке завода "Арсенал", который сейчас находится в пользовании ГПУ, были выданы Департаментом градостроительства КГГА еще в июле 2015 года, когда заместителем директора этого Департамента был Андрей Ваврыш.

Получало разрешения ООО "Укрбуд Инвест" с орбиты нардепа Максима Микитася.

Андрей Ваврыш в своем Facebook обнародовал фотографии, свидетельствующие о его дружеских отношениях с главой Администрации президента Андреем Богданом.

На днях Ваврыш презентовал проект перемещения офиса президента из здания на улице Банковой, где не хочет работать президент Владимир Зеленский, в "Украинский дом".

Также Ваврыш знаком с руководителем телеканала "1 + 1" Александром Ткаченко.

Партия Зеленского "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах 2019 года выдвинула по мажоритарным округам в Киеве не менее двух кандидатов, связанных с Ваврышем – руководительницу директората Минрегиона Анну Бондарь и архитектора Дмитрия Гурина.