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 Недвижимость, Коррупция
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Все про:ГПУ (681) Медведчук (59) застройка (32) Богдан Андрей (3)

 Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроит окружение Богдана и Медведчука, – СМИ

Заказчиком строительства жилого дома на участке на территории завода "Арсенал", переданном в пользование Генпрокуратуры, является ООО "Оболоньторгстандарт", а генподрядчиком - ООО "Спецмехбуд 21".

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Как свидетельствуют документы на строительство, размещенные на сайте будущего ЖК Philadelphia Concept House, что будет находиться на Кловском спуске, 19 в Киеве, планируется построить 17-этажное здание на 65 квартир.

Указанные компании связаны с Андреем Ваврышем - это экс-заместитель директора Департамента градостроительства КГГА, а сейчас - основатель и CEO компании SAGA Development (ранее Riverside Development), друг главы Администрации президента Андрея Богдана.

Также компании связаны со скандальным Дмитрием Исаенко - экс-заместителем Минрегионстроя, которого уволили из-за скандала с получением статуса участника АТО. Он сейчас баллотируется в парламент под номером 15 по спискам партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. С Исаенко связывают группу строительных компаний Perfect Group.

Как известно, SAGA Development и Perfect Group также является девелоперами строительства ЖК "Рыбацкого".

Учредителем ООО "Спецмехбуд 21" является ООО "Спецстройинвест-17", учредителями которого значатся Василий Шомонко и Олег Тимошенко. Обе фирмы связаны с Исаенко. С ним также связывают группу строительных компаний Perfect Group.

В свою очередь учредителями ООО "Оболоньторгстандарт" является Орест Матковский из Львова и Ольга Клецко из города Люблинец Волынской области (отсюда родом и Андрей Ваврыш).

Ваврыш с партнерами до 2008 года был учредителем ООО "Реалсистем" и ООО "Монолитжитлобуд", после чего в состав учредителей в обоих фирмах зашла Ольга Клецко.

Клецко является учредителем ООО "Компания "Эмеральд" и ООО "Арморгарант", руководителем и подписантом в которых числится Дмитрий Овсий. В разное время Овсий и Ваврыш работали в ООО "Риверсайд Девелопмент Лтд" и ООО "Медиа Солюшнс".

Клецко и Матковский являются соучредителями ООО "ИСК "Экседра" и ООО "Юнион Девелопмент Групп" совместно с ООО "НПФ Укрстройпроект 1" Сергея Уманца, бизнес-партнера депутата Киевсовета от фракции "Солидарность" Николая Негрича (по ООО "МТЦ").

Добавим, что учредителями "Оболоньторгстандарта" в 2013-2016 гг были Лилиан Моисей из Кишинева и киевляне Виталий Нестор и Мария Исак, дочь экс-президента строительной корпорации "Столица" Валентина Исака.

Исак также был владельцем треста "Киевгорстрой-1", который в 2014-м перешел под контроль менеджеров из окружения Андрея Портнова. По состоянию на 1 января 2019 года 99,9% акций треста принадлежит ООО "КМБ Корп Солюшнз", учредителями которого являются Лилиан Моисей, Виталий Нестор и Олег Алташин.

Жена Виталия Нестора Яна Нестор (Коровченко), ее родной брат Сергей Коровченко, а также нынешний глава АП Андрей Богдан в 2007-2010 гг были помощниками нардепа Андрея Портнова.

Коровченко является гражданским мужем основательницы строительной компании Stolitsa Group Влады Молчановой, которая на выборах президента-2019 была доверенным лицом Юлии Тимошенко. Нестор тоже был доверенным лицом Тимошенко на тех выборах.

Ранее КГГА изменила целевое назначение участка, на котором состоится строительство и который находится в постоянном пользовании Генпрокуратуры, 27 мая. Земли промышленности перевели в земли жилой застройки.

Изменение целевого назначения состоялась с нарушениями. Оно было проведено без наличия детального плана территории. Также изменение противоречит Генплану Киева, поскольку часть участка находится на землях промышленности, где строительство жилья запрещено, а часть - на территории жилой средне- и малоэтажной застройки, где высотность не может превышать 8 этажей.

Градостроительные условия и ограничения на строительство жилых домов на участке завода "Арсенал", который сейчас находится в пользовании ГПУ, были выданы Департаментом градостроительства КГГА еще в июле 2015 года, когда заместителем директора этого Департамента был Андрей Ваврыш.

Получало разрешения ООО "Укрбуд Инвест" с орбиты нардепа Максима Микитася.

Андрей Ваврыш в своем Facebook обнародовал фотографии, свидетельствующие о его дружеских отношениях с главой Администрации президента Андреем Богданом.

На днях Ваврыш презентовал проект перемещения офиса президента из здания на улице Банковой, где не хочет работать президент Владимир Зеленский, в "Украинский дом".

Также Ваврыш знаком с руководителем телеканала "1 + 1" Александром Ткаченко.

Партия Зеленского "Слуга народа" на досрочных парламентских выборах 2019 года выдвинула по мажоритарным округам в Киеве не менее двух кандидатов, связанных с Ваврышем – руководительницу директората Минрегиона Анну Бондарь и архитектора Дмитрия Гурина.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133816
 
 
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 Топ комментарии
 
Зато сразу 65 человек смогут переехать из тесной комуналки в нормальное жилье. Думаю это будут или врачи или учителя.
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Эпоха, чего то там закончилась....
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АААА!!! Только учителя! Врачам в следующей очереди! Зато "НОВА ПРОЗОРА ВЛАДА"!
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Зато сразу 65 человек смогут переехать из тесной комуналки в нормальное жилье. Думаю это будут или врачи или учителя.
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АААА!!! Только учителя! Врачам в следующей очереди! Зато "НОВА ПРОЗОРА ВЛАДА"!
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Ні, лікарі в першу чергу! Бо вчителі зажерлись настільки, що хочуть працювати лише на півставки. Кажуть, що їм і половини від $4 тис. на місяць вистачає.

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не, не спеши, только начали по 4000$ платить учителям им надо подсобрать сначала пару годков.
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Да. Эпоха бедности Коломойского, Богдана и прочих их прихлебателей.
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спасибо зеботам за нового застройщика по блату
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Забудовника свинярчука замінили на забудовника ЗЕ... А до чого зеботи?
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этого как раз и нет, а открытая насмешка о сильных от АП есть.
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Це югик розплатився за послуги, які надавав йому а. богдан...
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Чому всі відразу "возбухлі"? Наші рідні євреї теж мають десь жити, а багаті, як мінімум, в центрі міста. Львівяни до 1939р казали: "... польські уліци жидовскі камєніци..."
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А шо новым лицам меньше всех надо? Провели зеленым огурцом по губам своим избирателям ))))
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конец эпохи бедности "новых лиц" Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроит окружение Богдана и Медведчука, – СМИ - Цензор.НЕТ 5773 кто там визжал :"сделаем их вместе"??? ну что, довольны? сделали?...
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Бажаєте побачити істинне рило Андруші Богдана, Зюзіного мажордома, прочитайте статтю ще грудня 2010 року, коли Андрійко вже отирався коло Кілі Азірова-Бімби. Розумній людині, щоб зрозуміти, ким оточив себе Зюзя, навіть цього вистачить. Особа нічим не краща за Кононенка та Грановського. А, можливо, навіть більш аморальна та жадібна.

http://pr-z.com.ua/node/712?fbclid=IwAR1-121BDPihOINwj0eZ_GdRDGwNMreSgkpoH4A3KWHlFykg_3hn-ps2_48
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Нагадую,міністром юстиції в коаліційному уряді 2007-2010 року був Євген Корнійчук, зять тодішнього голови верховного суду Онопенка, друга Турчинова, він же очолював соціал-демократичну партію (не плутати с медведчуківською СДПУо).
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"Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроит окружение Богдана и Медведчука." ©
Це перемога! Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроит окружение Богдана и Медведчука, – СМИ - Цензор.НЕТ 7569

З передвиборчої програми преЗЕдента:

"Я расскажу вам об Украине своей мечты. Это такая Украина, где ...основанием назначения на должность становятся ум, образование, талант и совесть, а не то, что вместе крестили детей."

Як обіцяв Зе, "ні обіцянок, ні пробачень".
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БизнесЦензорНовостиНедвижимостьУчасток Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроит окружение Богдана и Медведчука, – СМИ
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