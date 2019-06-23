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 Amazon получила патент на систему слежки за людьми с помощью дронов-курьеров

Компания Amazon получила патент на создание системы слежки за людьми с помощью дронов-курьеров. Эту же технологию можно использовать в качестве камер безопасности.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на The Verge, передает БизнесЦензор.

Любой пользователь сможет нанимать дроны-курьеры от Amazon для слежки за своими домами - это позволит повысить безопасность домохозяйств, особенно это касается крупных загородных территорий. Дроны будут сообщать пользователю информацию о происходящем каждый час.

Устройства будут оснащены микрофонами и камерами ночного видения. При этом изображения с соседних домов будут размыты - это позволит решить проблему с конфиденциальностью данных соседей.

Правда, при этом в документе не отмечается, как пользователи докажут право владением тем или иным домом. Кроме того, из патента непонятно, как дроны смогут долго и без подзарядки находиться в воздухе.

Ранее ЕС опубликовал правила использования дронов, они вступят в силу через год. Новые беспилотники должны быть "индивидуально идентифицируемыми": это позволит властям при необходимости отслеживать каждый дрон.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133773
 
 
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