 Безос показал первое испытание двигателя для лунного посадочного модуля. ВИДЕО

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Испытания двигателя прошли на тестовом стенде Центра космических полетов имени Джорджа Маршалла. В рамках испытания инженеры компании провели один длительный прожиг продолжительностью в 35 секунд.

First hotfire of our #BE7 lunar landing engine just yesterday at Marshall Space Flight Center. Data looks great and hardware is in perfect condition. Test went full planned duration – 35 seconds. Kudos to the whole @BlueOrigin team and grateful to @NASA_Marshall for all the help! pic.twitter.com/cTjjrngumY