 Кроссовер Peugeot 2008 получил полностью электрическую версию. ФОТО

Об этом сообщает Autogeek, передает БизнесЦензор.

Модель e-2008 является кроссовер-версией модели e-208.

Peugeot e-2008 оснащен той же батареей, что и e-208, на 50 кВтч и мощностью в 100 кВт. Запас хода новой модели чуть меньше, чем у e-208, из-за большего веса и достигает 312 км (цикл WLTP).

На аккумулятор дают гарантию на 8 лет или 160 тыс. км пробега.

От адаптера на 7,4 кВ электромобиль можно будет зарядить за восемь часов. Зарядка на 100 кВ может зарядить батарею на 80% за 30 минут.

Внутри электромобиль будет оснащен полностью цифровой приборной панелью с 3D-проекцией, 10-дюймовым цветным сенсорным экраном и навигационной системой TomTom.

Конкурентом e-2008 в Европе станут Hyundai Kona Electric и Kia Niro EV (e-Niro). Старт продаж запланирован на конец 2019 — начало 2020 годов.

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