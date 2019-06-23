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 Китай хочет построить 30 атомных реакторов по всему миру

Китай рассматривает возможность строительства до 30 ядерных реакторов по всему миру в течение следующего десятилетия в рамках своей инициативы "Один пояс, один путь". На сегодняшний день 41 страна инициативы уже имеет ядерно-энергетические программы или рассматривает возможность их разработки.

Об этом сообщают Электровести со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

Ядерные проекты в рамках инициативы могут привести к тому, что к 2030 году китайские компании могут заработать до $145,5 млрд.

Как сообщается, Китай стремится продвигать свои проекты и технологии за рубежом и экспортировать собственную модель реактора третьего поколения Hualong One. Экспорт оборудования для атомной энергетики может помочь китайским производителям, которые столкнулись с избытком производственных мощностей, поскольку их внутренний рынок развивается не столь быстро как планировалось.

Ранее эксперты прогнозировали, что установленная мощность ядерных электростанций Китая достигнет 100 ГВт к 2026 году, и Китай к этому сроку станет обладателем крупнейшей атомной энергетикой мира, обойдя США. Но темпы строительства объектов внутри страны замедлились из-за технологических проблем и задержек в некоторых ключевых проектах, а также приостановки новых согласований.

Инициатива "Один пояс, один путь" запущена в 2013 году. Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. "Один пояс и один путь" охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе "новые экономики", и развитые страны.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133767
 
 
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