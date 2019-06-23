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 Глава Еврокомиссии поддержал создание газового хаба в Болгарии

Премьер Болгарии Бойко Борисов и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделали совместное заявление об одобрении создания газового хранилища-распределителя "Балкан" близ Варны.

Об этом сообщила пресс-служба болгарского правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на BgNews.

"Мы хотим, чтобы энергии было достаточно, как Болгарии, так и всей Европе. Приветствуем такое положительное развитие, которое привело к открытию газового рынка для пользы потребителей в Болгарии и в Юго-Восточной Европе. Моя комиссия благосклонна к Болгарии и поддержит создание регионального газового хаба", - заявил Юнкер.

Отмечается, что пресс-служба правительства Болгарии охарактеризовала эту инициативу как "беспрецедентное открытие болгарской газового рынка".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133764
 
 
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