 Фонд энергоэффективности готов финансировать качественные проекты

Об этом в интервью интернет-изданию Левый берег заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Зубко рассказал, что 15 ОСМД из разных регионов пока тестируют процедуры Фонда энергоэффективности.

"Средства, которые есть в Фонду, - это сигнал бизнесу: качественно подготовьтесь, придите и заберите их. Эти деньги ждут качественных проектов. Инвестиции в энергоэффективность потребует времени: наличие энергоаудиторов, готовность строительных и проектных организаций. Сейчас мяч на поле домовладельцев. Мы говорим: придите вместе с бизнесом и заберите средства ", - отметил Зубко.

Сейчас критиковать дирекцию Фонда за отсутствие проектов, по словам Зубко, не очень уместно. Они запускают достаточно тяжелый механизм, который работает в любой европейской стране. А в Украине до 2015 года в сфере энергоэффективности не делалось вообще ничего.

"У нас были энергоаудиторы, какие ассоциации, какие политики, какое гражданское общество, которое было" глубоко обеспокоено "проблемой. Но ничего не делалось. Не было "теплых кредитов", не было ни одного закона по энергоэффективности, о совместных владельцев ОСМД и речь не шла. Не было энергоэффективного сертификата, который мы запустили в прошлом году. Не было ни одного сертифицированного энергоаудитора. И поэтому я попросил бы гражданское общество набраться терпения и помогать сейчас ОСМД работать над тем, чтобы подавать такие заявки в фонд", - пояснил Зубко.

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