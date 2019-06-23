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 Waymo договорилась с Renault и Nissan о разработке беспилотных транспортных сервисов

Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet и занимающаяся разработкой технологий для беспилотных автомобилей, заключила соглашение c французским автопроизводителем Renault SA и его японским партнером Nissan о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта на мировые рынки.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз компаний, передает БизнесЦензор.

На первом этапе предполагается изучить коммерческие, правовые и нормативные аспекты, связанные с беспилотными перевозками во Франции и Японии. Далее в этих странах будут созданы совместные предприятия, которые займутся запуском сервисов беспилотных перевозок.

"Это идеальная возможность для Waymo вывести нашу автономную технологию на мировую арену, с передовым партнером", - заявил глава Waymo Джон Крафчик.

Новое соглашение является первым шагом к разработке сервисов по перевозке пассажиров и грузов с использованием самоуправляемых автомобилей, говорится в сообщении. Изначально компании сосредоточатся на рынках Франции и Японии, где расположены штаб-квартиры Renault и Nissan, однако в дальнейшем география проекта может быть расширена.

Старший вице-президент по развитию бизнеса в альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi Хади Заблит отметил, что сотрудничество с Waymo позволит создать беспилотные транспортные сервисы, которые будут востребованы клиентами. Однако, по словам Заблит, автопроизводители не обязательно будут предоставлять услуги совместно с Waymo.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133749
 
 
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