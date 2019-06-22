 "Укрэнерго" предупреждает о нехватке мощностей из-за аномальной жары

Об этом со ссылкой на Facebook "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - сообщает компания.

По данным "Укрэнерго", для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспечены топливом.

"В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний. Сейчас вне резервов из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 - ДТЭК и 4 – "Центрэнерго") суммарной установленной мощностью 2857 МВт. За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%", - сообщает "Укрэнерго".

Также "Укрэнерго" напоминает, что в аварийный ремонт выведены 8 блоков ТЭС (6 – "Центрэнерго", 1 – "Донбассэнерго" и 1 – "ДТЭК Энерго") на 2320 МВт.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация", - сообщает "Укрэнерго".

"Это значит, что в "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", - сообщает компания.

"Укрэнерго" сообщает", что решить вопрос может ускорение вывода из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС.

"Кроме этого для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожский и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго". По этому поводу "Укрэнерго" уже обратилось в СНБОУ с соответствующим письмом", - говорится в сообщении.

Как писал БизнесЦензор, ранее глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что компания направила обращение к Минэнергоугля, Кабмину и СНБО из-за риска возникновения дефицита мощность на угольных электростанциях.