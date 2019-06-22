[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.07 29.37
 Власть
  12  0
Все про:Медведчук (58) Парубий (74) Порошенко (1666) Шуфрич (9) Гройсман (1646)

 Нардепы Медведчука просят ГБР расследовать захват власти Порошенко, Парубием и Гройсманом, – СМИ

В Государственное бюро расследований около месяца назад поступило депутатское обращение-сообщение, подписанное депутатами Василием Нимченко и Нестором Шуфричем.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

В нем парламентарии, связанные с Виктором Медведчуком, утверждают: экс-президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрий Парубий и премьер Владимир Гройсман "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...".

По утверждению заявителей, бывший глава государства, председатель парламента и руководитель Кабмина совершили "преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением".

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.

"Депутаты считают это прямым нарушением Конституции и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований. Допросы уже начались", — говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133697
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьНардепы Медведчука просят ГБР расследовать захват власти Порошенко, Парубием и Гройсманом, – СМИ
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Грузия Донбасс Зеленский ЛГБТ-сообщество Нацполиция Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх