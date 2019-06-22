 Путин запретил авиарейсы из РФ в Грузию на фоне антироссийских протестов в Тбилиси

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Указ, подписанный 21 июня, принят президентом "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Правительству РФ поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В пятницу вечером в Тбилиси возобновилась массовая акция против властей, устроивших накануне силовой разгон митингующих. Ее участники, к которым присоединились студенты, озвучивают свои требования к властям, среди которых отставка главы МВД Георгия Гахария, а также назначение досрочных парламентских выборов и переход полностью на пропорциональную избирательную систему.

Накануне в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и массовые выступления в Тбилиси.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силовиками. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.