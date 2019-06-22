 В индийском городе с населением 9 миллионов человек из-за засухи закончилась вода

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Жизнь в мегаполисе практически замерла: многие бюджетные учреждения, а также кафе, рестораны и гостиницы были вынуждены закрыться.

Городские службы сократили нормальное водоснабжение на 40%. Кондиционеры по всему городу отключены, больницы не справляются с притоком пациентов, многие компании отправили персонал по домам.

Глава местной ассоциации работников IT-сферы Винот Калигай подтвердил, что сотрудники компьютерных фирм по возможности работают из дома, однако это не слишком помогает ситуации.

"Дома ведь вода тоже заканчивается - так что же нам делать?" - разводит руками он.

Однако правительство страны не предпринимает особых усилий для предотвращения полномасштабной гуманитарной катастрофы, надеясь на скорый сезон дождей.

Один из федеральных чиновников так и заявил в интервью Би-би-си: "В этой ситуации спасти Ченнаи может только дождь". А верховный министр штата заявил, что кризисную ситуацию непропорционально раздувают журналисты.

При этом эксперты указывают, что аналогичная ситуация может сложиться почти в любом крупном городе Индии. На сегодняшний день недостаток воды в той или иной степени в стране испытывают около 600 млн человек.

Дома доступ к питьевой воде есть только у каждой четвертой семьи.

Аномальная жара, начавшаяся в Индии еще в середине мая, привела к масштабной засухе, жертвами которой уже стали несколько десятков человек.